Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları RAMS Park'ta karşılaştı (AA)

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti. Milli araya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleye galibiyet parolasıyla başladı.

İlk yarıyı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle kapatan Galatasaray, Okan Buruk'un yaptığı hamlelerle ikinci yarıya baskılı başladı. Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle öne geçen sarı-kırmızılılar, kalesinde ise ikinci gole engel olamadı.