22 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan

Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 13:42 Güncelleme: 22.11.2025 22:12
ABONE OL
Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Milli araya ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderlik yarışını sürdürdü. İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları RAMS Park'ta karşılaştı (AA)Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları RAMS Park'ta karşılaştı (AA)

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti. Milli araya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleye galibiyet parolasıyla başladı.

İlk yarıyı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle kapatan Galatasaray, Okan Buruk'un yaptığı hamlelerle ikinci yarıya baskılı başladı. Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle öne geçen sarı-kırmızılılar, kalesinde ise ikinci gole engel olamadı.

Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan (önde) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan (önde) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

Maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-kırmızılılar liderlik yarışı için kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Kazımcan sol taraftan kullanılan taç atışında topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

7. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa Lemina bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sanchez'in derinlemesine pasında kaleci Velho ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda Velho topu ayağıyla çıkardı.

20. dakikada Günay'ın kısa düşen pası sonrası top Tongya'nın önünde kaldı. Tongya'nın ceza yayının önünden vuruşunda kaleye giden topu penaltı noktası yakınında Abdülkerim uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz, topu kale alanına ortaladı. Altıpas içinde seken topa Niang dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Metehan'ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

43. dakikada Barış Alper'in sol taraftan ortasında Icardi kale alanı önünde kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) ile Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (ortada) mücadele etti (AA) Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) ile Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (ortada) mücadele etti (AA)

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Göktan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Tongya'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay ayaklarıyla topu çıkardı.

54. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Metehan'ın arka direğe ortasında Tongya'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Barış Alper'in pasında Kazımcan ceza sahası içi sol çaprazından topu içeri çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada Sane'nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-1

60. dakikada Thalisson, Kazımcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

66. dakikada Barış Alper, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu kontrol eden İlkay, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

77. dakikada Samed'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sallai ve Zuzek arasında yaşanan pozisyonu tekrar izleyen hakem Ozan Ergün, Sallai'yi rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan Galatasaray evinde hata yapmadı! Sarı-kırmızılılardan kritik 3 puan
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör