18 Kasım 2025, Salı
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Yıldız oyuncuların son durumu belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 17:56 Güncelleme: 18.11.2025 18:17
Galatasaray, resmi internet sitesinden sakat futbolcuları İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in sağlık durumlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Galatasaray, tedavisi süren ve sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

