Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! Yıldız oyuncuların son durumu belli oldu

Galatasaray, tedavisi süren ve sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."