Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması: Sakatlığı bulunmuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.11.2025 14:54
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkan Lucas Torreira’nın sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Kulüp, Torreira’nın 4 günlük iznin ardından takımla çalışmalara devam edeceğini bildirdi.

Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.

