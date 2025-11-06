Galatasaray’a Yunus Akgün’den kötü haber! Devreyi kapattı

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Ajax maçının son idmanına katılan ancak antrenmanı tamamlayamayan milli futbolcu için karar verildi.

YUNUS AKGÜN OPERASYON GEÇİRECEK

Galatasaray sağlık ekibi, ağrıları şiddetlenen Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verdi. Milli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SEZONUN İLK YARISINI KAPATMASI BEKLENİYOR

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kapatması beklenen Yunus Akgün'ün Fenerbahçe derbisi de dahil en az 8 maçta daha takımını yalnız bırakması olası.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe

Samsunspor

Monaco