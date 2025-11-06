Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber! Devreyi kapattı
Galatasaray'ın başarılı yıldızı Yunus Akgün'ün kasık fıtığı problemi nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi. Milli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Ajax maçının son idmanına katılan ancak antrenmanı tamamlayamayan milli futbolcu için karar verildi.
YUNUS AKGÜN OPERASYON GEÇİRECEK
Galatasaray sağlık ekibi, ağrıları şiddetlenen Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verdi. Milli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SEZONUN İLK YARISINI KAPATMASI BEKLENİYOR
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kapatması beklenen Yunus Akgün'ün Fenerbahçe derbisi de dahil en az 8 maçta daha takımını yalnız bırakması olası.
İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe
Samsunspor
Monaco