22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: “Soykırımı durdurun!”

Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: “Soykırımı durdurun!”

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.10.2025 20:07 Güncelleme: 22.10.2025 20:10
ABONE OL
Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: Soykırımı durdurun!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir mesaj geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Filistin halkına destek amacıyla özel bir koreografi sergiledi.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açılırken, üzerinde "Stop the Genocide (Soykırımı durdurun)" yazılı pankart dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: Soykırımı durdurun! Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: Soykırımı durdurun! Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: Soykırımı durdurun!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör