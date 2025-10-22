Galatasaray tribünlerinden Filistin’e anlamlı destek: “Soykırımı durdurun!”
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir mesaj geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Filistin halkına destek amacıyla özel bir koreografi sergiledi.
Tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açılırken, üzerinde "Stop the Genocide (Soykırımı durdurun)" yazılı pankart dikkat çekti.
