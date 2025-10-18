Galatasaray RAMS Başakşehir'i mağlup etti! Leroy Sane'den duble şov
Trendyol Süper Lig 9. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Leroy Sané’nin iki golüyle rakibini mağlup ederek liderlik koltuğundaki serisini sürdürdü. RAMS Başakşehir’in tek golü ise Eldar Şahmuradov’dan geldi. İşte mücadelede öne çıkan anlar.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran üstlendi.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Yakın direğe çarpan top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı. 21'inci dakikada Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat sağ doksana giden topu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.
40'ıncı dakikada Galatasaray etkili geldi. Gabriel Sara'nın soldan ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, kafayla topu Mauro Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun kale önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer kontrol etti. Galatasaray, 45+3'üncü dakikada golü buldu. İlkay Gündoğan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Leroy Sane'nin kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı hareketli başladı. 47'nci dakikada RAMS Başakşehir'de Eldor Shomurodov meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 51'inci dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
59'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan Olivier Kemen'in yerden içeriye çevirdiği topu Eldor Shomurodov kayarak tamamladı: 1-1. Galatasaray'ın bu gole cevabı geç olmadı.
İki dakika sonra Gabriel Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Leroy Sane, kaleci Muhammed Şengezer'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. Maçın son bölümlerine doğru girilirken 83'üncü dakikada Victor Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazında havalanan topu kaleyi doğru gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
1. dakikada İlkay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının solundan Icardi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
21. dakikada sağ tarafta topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
29. dakikada Kaan'ın defansın arkasına atılan uzun pasa Sane hareketlendi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Sane'nin şutunda meşin yuvarlak direğin auta çıktı.
40. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Barış Alper topu kafayla kale önündeki Icardi'ye çıkardı. Icardi'nin kafa vuruşundaysa kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada sağ taraftan topu getiren İlkay pasını ceza sahasına koşu yapan Barış'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
45+3. dakikada İlkay'ın ara pasında Leroy Sane, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
(İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç topu getirip pasını kale önündeki Crespo'ya aktardı ve bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Crespo'nun ağlara giden şutunu Abdülkerim çizgiden çıkardı. Bu kez dönen topu Shomurodov meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak VAR tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
59. dakikada sağ taraftan Kemen'in içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Sane, kaleciden de sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-2
82. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sallai'nin arka direğe ortasında topu alan Barış, pasını geriden gelen Jakobs'un önüne bıraktı. Jakobs'un bekletmeden şutunda savunmaya çarpan top direğin üzerinden kornere gitti.
83. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Victor Osimhen'in üç kişinin arasından topun kontrolünü sağlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp sağ taraftan taca gitti.
90+ maçın hakemi mücadeleyi sonlandıran düdüğü çaldı. Maç sonucu: RAMS Başakşehir 1 - 2 Galatasaray
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
