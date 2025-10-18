Galatasaray RAMS Başakşehir’i mağlup etti! Leroy Sane’den duble şov

Fotoğraf (AA)

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)

1. dakikada İlkay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının solundan Icardi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada sağ tarafta topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

29. dakikada Kaan'ın defansın arkasına atılan uzun pasa Sane hareketlendi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Sane'nin şutunda meşin yuvarlak direğin auta çıktı.

40. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Barış Alper topu kafayla kale önündeki Icardi'ye çıkardı. Icardi'nin kafa vuruşundaysa kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada sağ taraftan topu getiren İlkay pasını ceza sahasına koşu yapan Barış'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada İlkay'ın ara pasında Leroy Sane, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç topu getirip pasını kale önündeki Crespo'ya aktardı ve bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Crespo'nun ağlara giden şutunu Abdülkerim çizgiden çıkardı. Bu kez dönen topu Shomurodov meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak VAR tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

59. dakikada sağ taraftan Kemen'in içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Sane, kaleciden de sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-2

82. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sallai'nin arka direğe ortasında topu alan Barış, pasını geriden gelen Jakobs'un önüne bıraktı. Jakobs'un bekletmeden şutunda savunmaya çarpan top direğin üzerinden kornere gitti.

83. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Victor Osimhen'in üç kişinin arasından topun kontrolünü sağlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp sağ taraftan taca gitti.

90+ maçın hakemi mücadeleyi sonlandıran düdüğü çaldı. Maç sonucu: RAMS Başakşehir 1 - 2 Galatasaray

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: