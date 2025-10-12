Galatasaray’da Okan Buruk’a tavan ücret! Sözleşme yenilendi

YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM

Deneyimli teknik adamın, 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldığı öğrenildi.

Milli ara öncesi camiaya Liverpool zaferini yaşatan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi başkan Dursun Özbek tarafından adeta ödüllendirildi.

BARIŞ ALPER İLE AYNI MAAŞ

Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirledi. Buruk, oyuncusu Barış Alper'le aynı rakamı kazanacak.