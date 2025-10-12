Galatasaray’da Okan Buruk’a tavan ücret! Sözleşme yenilendi

12 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 09:48 Güncelleme: 12.10.2025 09:49
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilediklerini açıkladı. Buruk’un 140 milyon TL olan garanti ücreti yaklaşık yüzde 50 artırılarak, oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile aynı seviyeye 200 milyon TL’ye çıkarıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzattıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

İç transferde Yunus Akgün'den sonra Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini güncelleyen Galatasaray, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u 'pas' geçmemiş oldu.

YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM

Deneyimli teknik adamın, 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldığı öğrenildi.

Milli ara öncesi camiaya Liverpool zaferini yaşatan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi başkan Dursun Özbek tarafından adeta ödüllendirildi.

BARIŞ ALPER İLE AYNI MAAŞ

Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirledi. Buruk, oyuncusu Barış Alper'le aynı rakamı kazanacak.

SÖZLEŞME DETAYI

Galatasaray Teknik Direktörü'nün yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor. Mayıs ayında seçime gidecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek. Okan Buruk'un sözleşme süresinin de buna göre ayarlandığı kaydedildi.

