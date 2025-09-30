Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11’leri

Sarı kırmızılılar güçlü rakibi karşısında galip gelerek tarih yazmak istiyor (İHA)

ASLAN KÖTÜ BAŞLADI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.