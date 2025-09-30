Galatasaray'dan tarihi zafer! Cimbom İngiliz devini tek golle yıktı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetti.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz devini Victor Osimhen'in 15.dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde ederken, Liverpool ise ilk kez yenildi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3.haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i konuk edecek. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
"BU TAKIMDA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız" dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını dile getiren İlkay Gündoğan, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı yenmenin tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız" sözlerini kullandı.
"LİVERPOOL'U YENMEK VE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI KAZANMAK GÜZEL"
Liverpool'a karşı galip gelmenin güzel olduğunu belirten İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız" ifadelerini kullandı.
'DERBİLER HER ZAMAN ÖZELDİR'
Ligin 8'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında konuşan İlkay Gündoğan, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
GALATASARAY'DAN AVRUPA'DA 7 MAÇ SONRA GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 7 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı.
GALATASARAY SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİ 28 MAÇA ÇIKARDI
RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.
Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
VICTOR OSİMHEN GOLLE DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk, toplamda da 3. golünü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.
Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.
Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇINI 51 BİN 160 TARAFTAR İZLEDİ
RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 51 bin 160 taraftar izledi. Galatasaray taraftarları maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımının yanında olurken, Liverpool taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girdi. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alisson topu kornere çeldi.
8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan ortasında ceza sahasında Ekitike kafa vuruşunu yaptı. Ekitike'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
14. dakikada savunma arkasına sarkan Ekitike vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır kurtarışa imza attı. Dönen topta Gakpo'nun çektiği şutta Jakobs topu çizgiden çıkardı.
14. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Clement Turpin penaltıyı işaret etti.
GOLLL!! 16. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Osimhen penaltıda topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.
24. dakikada Szoboszlai'nin ceza sahasına kestiği ortada hakem faul düdüğünü çaldı.
29. dakikada Torreira'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in ceza sahasına yerden ortasını defans kornere gönderdi.
30. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defans topu ceza sahasına dışına uzaklaştırdı. Defansın uzaklaştırdığı topu Yunus içeri doldurdu Davinson Sanchez'in röveşatası yandan auta gitti.
32. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Gakpo'nun ceza sahasına yolladığı pasta Wirtz'in vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.
45. dakikada Osimhen'in ceza sahasına girerken yerde kaldı hakem faul düdüğünü çaldı. Gravenberch sarı kart gördü.
45. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta İlkay bıraktı Abdülkerim vurdu ancak top defanstan döndü. Dönen topu defans topu taça attı.
(İKİNCİ YARI)
47. dakikada defansın arkasına atılan topta Jakobs ile Uğurcan anlaşamadı boşta kalan topu Abdülkerim taça attı.
49. dakikada Frimpong'un sağ son çizgiden ortasında Ekitike'nin klas vuruşunu Uğurcan kurtardı.
53. dakikada Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top barajdan kornere gitti.
54. dakikada Galatasaray Osimhen ile gole çok yaklaştı. Defansın pasında araya giren Osimhen hızla ceza sahasına girdi. Nijeryalı golcünün yerden vuruşu kalecide kaldı.
63. dakikada defansın arkasına atılan pasta Isak'ın vuruşu Uğurcan'da kaldı.
70. dakikada sol kanattan yapılan ortada Bradley'in kafa vuruşu auta gitti.
79. dakikada Szoboszlai ceza sahasında topla buluştu ancak istediği kontrolü yapamayınca top Uğurcan'ın kontrolünde auta gitti.
88. dakikada Salah'ın pasında Isak topa hareketlendi Eren araya girerek topu kornere çeldi.
89. dakikada Singo'nun Konate'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR devreye girdi ve penaltıyı iptal etti.
90+2 Mac Allister'ın ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.
90+3 Sara'nın sol kanattan ortasında defans topu kornere yolladı.
90+5 Torreira'nın ceza sahası dışından vuruşu yanda auta gitti.
90+8 Ve maçta son düdük geldi. Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇTAN ÖNCESİ NOTLAR
GALATASARAY TARAFTARI AHMET ÇALIK VE JOTA'YI UNUTMADI
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, maç öncesi Ahmet Çalık ve Diogo Jota'yı andı.
RAMS Park'ta Diogo Jota için anons yapıldı ve Galatasaraylı tribünler, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Jota'yı alkışlarla andı.
Sarı-kırmızılı tribünlerde trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Portekizli futbolcu Jota için pankart açtı.
FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI
Galatasaray taraftarı, maç öncesinde açtığı pankartlarla Filistin'e destek verdi.
VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra ilk kez 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor mücadelelerinde 11'de yer almamıştı. Corendon Alanyaspor mücadelesine sonradan dahil olan Osimhen, 4 maç sonra Liverpool karşılaşmasıyla 11'e geri dönmüş oldu.
LEROY SANE İLK KEZ YEDEK
Sarı-kırmızılı ekibin Alman kanadı Leroy Sane, ilk kez bir mücadelede forma giymedi. Galatasaray'a geldiğinden beri bütün karşılaşmalarda ilk 11 başlayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Liverpool maçına yedek soyundu. Sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Sane, toplamda 1 gol ve 2 asist üretti.
BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmayı yerinden takip etti. Bakan Bak, RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı ekibe destek oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…