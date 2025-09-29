Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi İstanbul'a geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, daha sonra İstanbul'a hareket etti. İngiliz ekibi saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Oyuncular ve teknik heyet kendilerini bekleyen otobüse binerek alandan ayrıldı.
