29 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.09.2025 21:09 Güncelleme: 29.09.2025 21:09
ABONE OL
Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi

İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, daha sonra İstanbul'a hareket etti. İngiliz ekibi saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Oyuncular ve teknik heyet kendilerini bekleyen otobüse binerek alandan ayrıldı.

Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi

Liverpool kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi Liverpool Galatasaray maçı için İstanbul’a geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör