Galatasaray-Liverpool maçına Fransız hakem

28 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 12:16 Güncelleme: 28.09.2025 12:17
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Son olarak bu mücadelenin hakemi açıklandı.

Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

