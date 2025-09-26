Okan Buruk'tan flaş sakatlık açıklaması! "Futbolcu baygınlık geçirdi"

Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili flaş bir açıklama bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'da Okan Buruk Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi. Buruk yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

BURUK: GALİBİYET SEVİNCİNİ YAŞAYAMADIK

"Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti."

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

"Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi maalesef, orada hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik.

Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum"