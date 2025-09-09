Victor Osimhen’in durumu belli oldu! Galatasaray’dan resmi açıklama

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen (İHA)

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Okan Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.