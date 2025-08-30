Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom Milli araya galibiyetle girdi

Fotoğraf (AA)

DAVINSON SANCHEZ 4 BİNİNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Öte yandan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu.

WILFRIED SINGO PARÇALIYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez forma giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu.