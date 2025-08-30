Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom Milli araya galibiyetle girdi
Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Rams Stadyumu Stadı'nda oynanan mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 ayrılarak milli araya galibiyetle girdi. Öte yandan sarı-kırmızılıların 3'üncü golünü atan Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla asker selamı verdi. İşte maçta yaşananlar.
Galatasaray'ın gollerini; Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den gelirken konuk takımın tek golünü ise Dal Varešanović kaydetti.
MAÇTA ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Abdülkerim'in sol çizgiden içeri çevirdiği top kaleye yöneldi. Uzak direğe çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.
18. dakikada Çaykur Rizespor atağında Taha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mithat'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ köşe gönderinden Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in altıpası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
34. dakikada Olawoyin'in pasında Ali Sowe'un ayak içiyle servis ettiği topu Kazim Laçi, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'den oyun alanına geri döndü.
65. dakikada Abdülkerim'in sol taraftan ortasında Osimhen'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top Papanikolaou'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla sağdan auta gitti.
73. dakikada Torreira'dan topu kapan Buljubasic'in vuruşunda kaleci Günay topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Varesanovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+2. dakikada Hojer'in kaptırdığı topa sahip olan Sallai'nin pasında Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
90+ Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz son düdüğü çaldı.
Maç sonucu: Galatasaray 3 - 1 Çaykur Rizespor
İLK 11'LER
GALATASARAY: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Kazim Laçi, Mithat Pala, Ali Sowe
KAAN AYHAN'A PLAKET VERİLDİ
Karşılaşması öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan ödüllendirildi. Sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan 30 yaşındaki savunmacıya, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk plaket ve kendisine özel hazırlanan forma takdim etti.
DAVINSON SANCHEZ 4 BİNİNCİ GOLÜ ATTI
Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Öte yandan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu.
WILFRIED SINGO PARÇALIYI GİYDİ
Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez forma giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Tüm tribünler ellerinde Türk bayrakları sallayarak Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcular ise maç öncesi ısınmaya bugüne özel tişörtle çıktı.
