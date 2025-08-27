27 Ağustos 2025, Çarşamba
Galatasaray Singo için Monaco ile görüşmelere başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.08.2025 22:52 Güncelleme: 27.08.2025 22:52
Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da iki sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.

