CANLI | Eksik Aslan zorlu deplasmanda! Kayserispor - Galatasaray

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da transfer tartışmalarının merkezindeki isim (İHA)

SON 13 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN

Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.

Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.

İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.