CANLI | Eksik Aslan zorlu deplasmanda! Kayserispor - Galatasaray
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor’a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekibin Kayserispor karşısındaki kadrosu da netleşti. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.
İŞTE 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Jung, Denswill, Carole, Mane, Ackah, Mendes, Cardoso, Opoku
Galatasaray: Günay Güvenç, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Torreira, Abdulkerim, Osimhen
ASLAN'IN HEDEFİ 3'TE 3
Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ VE LEMINA YOK
Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.
Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek.
SON 13 RESMİ MAÇI KAZANDI
Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.
Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN
Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.
Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.
İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.
LİGDE SON 5 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü.
Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 58 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
