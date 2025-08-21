Galatasaray Victor Enok Nelsson’un Hellas Verona’ya kiralandığını açıkladı! İşte kiralama bedeli...

21 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 17:34 Güncelleme: 21.08.2025 17:43
Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray'da ayrılacak isimler arasında gösterilen oyuncuların başında gösterilen Victor Nelsson'un yeni adresi İtalya oldu. Danimarkalı stoper, satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir."

