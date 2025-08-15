Süper Lig 2. hafta heyecanı: Aslan Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor

15 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 09:43 Güncelleme: 15.08.2025 09:43
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında bugün saat 21.30’da RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 2'nci hafta, Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyle açılıyor.

Son şampiyon Galatasaray, bugün saat 21.30'da seyircisi önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Hakem Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Ali Yılmaz görev yapacak.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecekGalatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek

Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Karşılaşmadaki golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

Cimbom Gaziantep FK deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü (AA)Cimbom Gaziantep FK deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü (AA)

2023-24 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e, 2025-26 sezonu itibarıyla geri dönen Fatih Karagümrük, geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle sahaya çıkamadı. Süper Lig'e yeniden dönüş yapan İstanbul temsilcisi, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Fatih Karagümrük, 2023-24 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e, 2025-26 sezonu itibarıyla geri döndü (İHA)Fatih Karagümrük, 2023-24 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e, 2025-26 sezonu itibarıyla geri döndü (İHA)

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Lemina, Torreira; Yunus, Sara, Sane ve Barış Alper

Fatih Karagümrük: Grbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağtay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago

İKİ YILDIZIN DURUMU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda takıma geç katılan Victor Osimhen'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Mauro Icardi’nin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor (AA)Mauro Icardi’nin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor (AA)

2 İSİM KADRODA YOK

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

MAÇ KARNESİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ligde daha önce 20 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 13 galibiyet elde ederken, kırmızı-siyahlılar 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 39 gol atarken, Fatih Karagümrük 18 golle yanıt verdi.

Karşılaşmalarda Galatasaray 39 gol atarken, Fatih Karagümrük 18 golle yanıt verdi (AA)Karşılaşmalarda Galatasaray 39 gol atarken, Fatih Karagümrük 18 golle yanıt verdi (AA)

