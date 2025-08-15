Süper Lig 2. hafta heyecanı: Aslan Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor

Mauro Icardi’nin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor (AA)

2 İSİM KADRODA YOK

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

MAÇ KARNESİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ligde daha önce 20 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 13 galibiyet elde ederken, kırmızı-siyahlılar 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 39 gol atarken, Fatih Karagümrük 18 golle yanıt verdi.

Karşılaşmalarda Galatasaray 39 gol atarken, Fatih Karagümrük 18 golle yanıt verdi (AA)