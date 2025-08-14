Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kimler yönetecek?
Süper Lig'de sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Karagümrük maçına Ozan Ergün'ün atandığı bildirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçında Yasin Kol, Beşiktaş - Eyüpspor maçında ise Halil Umut Meler görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Karagümrük | Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor | Zorbay Küçük
21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe | Yasin Kol
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor | Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK | Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor | Halil Umut Meler
21.30 Başakşehir - Kayserispor | Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor | Cihan Aydın