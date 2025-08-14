Süper Lig’de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kimler yönetecek?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:



15 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Karagümrük | Ozan Ergün



16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor | Zorbay Küçük

21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe | Yasin Kol

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor | Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK | Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor | Halil Umut Meler

21.30 Başakşehir - Kayserispor | Kadir Sağlam



18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor | Cihan Aydın