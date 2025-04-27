Cimbom hata istemiyor! İşte Eyüpspor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor (İHA)



İLK MAÇ 2-2

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor XI: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Bozok, Ampem

Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Bu sezon son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Sarı kırmızılılar bu maçı da kazanıp son haftalara avantajlı girmenin peşinde (İHA)



KRAL OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 25 maçta görev aldı ve rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Osimhen bu performansıyla ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 30 gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yakalayacak. Osimhen en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.



EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Cimbom ayrıca ligde üst üste 2, toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı. Ligde rakip fileleri 73 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor.