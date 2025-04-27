Cimbom hata istemiyor! İşte Eyüpspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşısında da fire vermeden ilerlemek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray, saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
HATAYA YER YOK
Ligde sarı-kırmızılılar, 24 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlikle aldığı 77 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, Eyüpspor karşısında da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.
İLK MAÇ 2-2
Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.
MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor XI: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Bozok, Ampem
Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Bu sezon son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.
KRAL OSIMHEN
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 25 maçta görev aldı ve rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Osimhen bu performansıyla ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 30 gol sevinci yaşadı.
Victor Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yakalayacak. Osimhen en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Cimbom ayrıca ligde üst üste 2, toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı. Ligde rakip fileleri 73 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI
Galatasaray'da, Eyüpspor maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. Bodrum FK müsabakasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü ve Eyüp karşısında yer alamayacak.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Eyüpspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada Sivasspor maçında cezalı olacak.
AHMED KUTUCU ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Eyüpspor maçında görev alması durumunda eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Kutucu, ara transfer döneminde eflatun-sarılılardan, sarı-kırmızılılara transfer oldu. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen ve uzun seneler forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da, Galatasaray'a karşı 2. kez rakip olacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK
Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü
- Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi, tek oturum mu? Sınavda yanımızda neler olmalı?
- TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...
- 20. İstanbul Yarı Maratonu saat kaçta, nerede olacak? 20. İstanbul Yarı Maratonu güzergah bilgileri...
- Bursluluk sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? İOKBS 2025 sınavında kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Kariyer basamaklarını tırmanmaktan asla vazgeçmeyen o 4 burç! Hırsları onları zirveye taşıyor
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!