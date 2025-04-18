Okan Buruk'tan sağ bek kararı! İşte Galatasaray - Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 32. hafta maçında Galatasaray evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip kazanarak Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak isterken, Bodrum FK ise puan ya da puanlar alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. İşte maç öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak maç, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.
Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
G.SARAY İLE BODRUM 2. KEZ KARŞILAŞIYOR
Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.
LİGDE TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.
GALATASARAY SAHASINDA 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
2 FUTBOLCU YOK
Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.
FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.
4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.
EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen
BODRUM FK'NIN MUHTEMEL 11'İ
Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşcaş
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