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Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un 11'i

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 07:00 Güncelleme: 09.03.2025 07:08
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Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında: İşte Okan Buruk’un 11’i

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Lider Galatasaray, 65 puanla Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alıyor ve namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Alanyaspor ise 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçını berabere tamamlarken, Osimhen 22 golle gol umutları taşıyor. Alanya’daki 8 karşılaşmanın 5’ini kazanan Galatasaray, Jakobs ve Icardi’nin sakatlıkları nedeniyle eksik kadroyla sahada olacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında namağlup unvanını korumak için sahada. (İHA)Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında namağlup unvanını korumak için sahada. (İHA)

LİDER CİMBOM 4 PUAN ÖNDE

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar

Galatasaray: Muslera, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Morata, Osimhen

İKİ İSİM KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.

"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe maçından sonra hiç mağlup olmadı. (İHA)Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe maçından sonra hiç mağlup olmadı. (İHA)

ASLAN GALİBİYETE HASRET KALDI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

LİGDE 26 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Nijeryalı yıldız, 22 golle Galatasaray’ın en büyük gol umudu. (İHA)Nijeryalı yıldız, 22 golle Galatasaray’ın en büyük gol umudu. (İHA)

GOL UMUDU YİNE OSİMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

Galatasaray, liderlik koltuğunda sağlam kalmak için galibiyet arayacak. (AA)Galatasaray, liderlik koltuğunda sağlam kalmak için galibiyet arayacak. (AA)

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 8 maçın 5'ini kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 18, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

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Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında: İşte Okan Buruk’un 11’i Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında: İşte Okan Buruk’un 11’i Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında: İşte Okan Buruk’un 11’i
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