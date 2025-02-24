İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Mourinho'dan büyük sürpriz
Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri bu akşam oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede Slovak hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Ev sahibi Galatasaray, taraftarının desteğiyle üç puanı alarak zirvede avantaj sağlamak isterken, Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak aradaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. İşte kritik maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 25'inci haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
OSIMHEN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakanın 10'unda gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 14 gol attı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Süper Lig'de Nijeryalı futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın 2'şer, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın da 1'er golü bulunuyor. Ahmed Kutucu ise 8'i Eyüpspor, 1'i de Galatasaray olmak üzere ligde 9 gol kaydetti.
DERBİLERDE YAN BAKILMIYOR
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 1'er kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiden de 3 puanla ayrılmayı başardı. Aslan, sarı-lacivertlileri dMeplasmanda 3-1, siyah-beyazlıları da evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Sallai, Osimhen. (4-2-3-1)
FENERBAHÇE: İrfan, Osayi, Skriniar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, En Nesyri, Dzeko. (4-2-3-1)
YENİLERİN İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Carlos Cuesta görev verilmesi halinde ilk kez derbide görev aldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Mario Lemina ise daha önce 1 kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.
EKSİKLER
Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, derbide sarı kart görmesi durumda 26. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'da tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.
SAKATLARDAN SEVİNDİRİCİ HABER
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.
8 İSİM İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEBİLİR
Fenerbahçe'de 8 futbolcu şans bulması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.
Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Anderson Talisca ve Milan Skriniar şans bulmaları halinde Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisine çıkacaklar.
EN NESYRI SÜPER LİGİ SALLIYOR
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri formda bir dönem geçiriyor. 2025 yılında 15 gol atmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 tane de asist yaptı. Öte yandan Youssef En Nesyri, forma giydiği son 8 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.
DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM OLACAK
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18'inci kez yabancı hakem görev yapacak. Saat 20.00'de oynanacak maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.