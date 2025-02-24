İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri! Mourinho’dan büyük sürpriz

Youssef En Nesyri (İHA)

EN NESYRI SÜPER LİGİ SALLIYOR

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri formda bir dönem geçiriyor. 2025 yılında 15 gol atmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 tane de asist yaptı. Öte yandan Youssef En Nesyri, forma giydiği son 8 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM OLACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18'inci kez yabancı hakem görev yapacak. Saat 20.00'de oynanacak maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.