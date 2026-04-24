Asensio derbide yok mu? Tedesco’dan herkesi ters köşe yapan karar
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler Marco Asensio’nun durumuna çevrilirken, teknik direktör Domenico Tedesco, rakibine "ters köşe" yapmaya hazırlanıyor. Taraftarın merakla beklediği "Asensio oynayacak mı?" sorusunun yanıtı ve dev maç öncesi kadroda yaşanan son gelişmeler haberimizde...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler dev derbiye çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde kritik randevu öncesinde, takımın yıldız ismi Marco Asensio'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Marco Asensio, dün antrenmana katılırken önümüzdeki günlerde de durumu kontrol edilecek.
SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Asensio'dan sevindirici haber geldi.
FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR
Asensio'nun pazar günü sahaya çıkabilmek için fedakârlık yapmaya hazır olduğu ve oynamak için elinden geleni yaptığı bilgisi bulunuyor.
Ancak özellikle son idmanda oyuncunun durumuna bakılacak ve sakatlığının nüksetme ihtimaline göre planlama yapılacak.
Fenerbahçe yönetimi de kritik süreçte Asensio'nun sahada olmasını isterken, teknik heyete bu yönde görüş bildirdi.
İspanyol futbolcunun 90 dakika çıkaracak fizik seviyede olmasa da ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.