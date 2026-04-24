Asensio derbide yok mu? Tedesco’dan herkesi ters köşe yapan karar

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Marco Asensio, dün antrenmana katılırken önümüzdeki günlerde de durumu kontrol edilecek.

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Asensio'nun pazar günü sahaya çıkabilmek için fedakârlık yapmaya hazır olduğu ve oynamak için elinden geleni yaptığı bilgisi bulunuyor.

Ancak özellikle son idmanda oyuncunun durumuna bakılacak ve sakatlığının nüksetme ihtimaline göre planlama yapılacak.

Fenerbahçe yönetimi de kritik süreçte Asensio'nun sahada olmasını isterken, teknik heyete bu yönde görüş bildirdi.

İspanyol futbolcunun 90 dakika çıkaracak fizik seviyede olmasa da ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.