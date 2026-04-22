İsmail Yüksek'ten Konyaspor maçı sonrası zehir zemberek sözler: "Tek kelimeyle rezillik"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor’a mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına A Spor mikrofonlarına konuşan milli futbolcu İsmail Yüksek, sergilenen performansı sert bir dille eleştirirken camiadan özür dileyerek takımdaki gidişatı “rezillik” olarak nitelendirdi. Dramatik bir şekilde elendiklerini belirten Yüksek, önlerindeki derbi öncesi takıma yönelik çok sert uyarılarda bulundu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a takılarak kupaya veda etti.
Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan İsmail Yüksek, saha içinde yaşananları, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata" ifadeleriyle aktardı.
Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ün bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe için kupa defteri bu sezonluk kapanmış oldu.
"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"
Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu, son iki haftadır takımın sergilediği futboldan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.
Özeleştiri yapmaktan kaçınmayan İsmail Yüksek, "Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya" şeklinde konuştu. Yüksek'in bu sözleri, takım içindeki huzursuzluğun ve yaşanan hayal kırıklığının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.