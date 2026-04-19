CANLI | Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kadınlar EuroLeague’de bir kez daha Türk finali heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa’nın en prestijli kupası için karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 3. şampiyonluk, Galatasaray ise 2. zafer peşinde.
Kadınlar EuroLeague'de final heyecanı geldi çattı. Türk finalinde Fırat Okul'un yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Miguel Mendez'in ekibi Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşıyor.
Ligde oynanan final serisinde de karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 ile geçip lig şampiyonluğuna uzamıştı.
Daha önce EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, üçüncü Avrupa şampiyonluğu için sahneye çıkacak. Galatasaray ise kupayı kazanması halinde ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna ulaşacak.
Daha önce 2013-14 sezonunda iki ekip yine EuroLeague finalinde karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray 69-58'lik skorla maçı kazanarak kupaya uzanmıştı.