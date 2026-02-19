Kanarya Avrupa'da avantaj peşinde | Fenerbahçe-Nottingham Forest ilk 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'i konuk edecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak taraftarı önünde avantajı kapmak istiyor. Öte yandan listeye yazılan yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Tedesco'nun şans vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek. İşte maçın ilk 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, saat 20.45'te sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe, taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Talisca, Kante, Asensio, Cherif
Nottingham Forest:
AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.
TALISCA VE KEREM TAŞIYOR
Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti.
GUENDOUZI, KANTE VE CHERIF LİSTEDE
Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği listede yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i dahil etti. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayla mücadele eden Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.
NOTTINGHAM FOREST 13. SIRADA BİTİRDİ
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14 puanla 8. sırada bitirdi. İngiliz ekibi, Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros'u mağlup ederken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı. Midtjylland ve Braga'ya ise yenildi. Kırmızı-beyazlılar rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. İngiliz temsilcisinde Igor Jesus 6 golle takımını sırtlarken, Kalimuendo 2, Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James Mcatee de 1'er gol kaydetti.
PREMİER LİG'DE 17. SIRADA
Bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Nottingham ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.