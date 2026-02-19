Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.

Fenerbahçe'de Talisca gecenin en önemli kozu olacak (İHA)



TALISCA VE KEREM TAŞIYOR

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti.



GUENDOUZI, KANTE VE CHERIF LİSTEDE

Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği listede yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i dahil etti. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayla mücadele eden Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.