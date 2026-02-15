Efeler Ligi derbisinde Fenerbahçe rüzgarı! Galatasaray set alamadan kaybetti

SMS Grup Efeler Lig’inde oynanan derbide Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde üst üste 2, toplamda ise 10. galibiyetini aldı.

Galatasaray ise ligde 4. kez mağlup olurken; 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

Ligde bir sonraki hafta Sarı-Kırmızılılar, Gebze Belediyesi'ne konuk olacak. Sarı-Lacivertliler ise Altekma'yı ağırlayacak.