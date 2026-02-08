Fenerbahçe Talisca'nın sözleşmesini uzattı! Brezilyalı yıldız 2 yıl daha çubuklu formayı giyecek

ANDERSON TALİSCA: ÇOK MUTLUYUM

İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım" dedi.