Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyordu! N’Golo Kanté resmen Fenerbahçe’de
İHA
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante'nin transferini TFF'ye bildirerek lisansını çıkardı.
"VAZGEÇMEK SÖZLÜĞÜMÜZDE YOK"
Sosyal medya hesabı üzerinden sabah saatlerinde, transferin çıkmaza girdiği için askıya alındığını duyuran sarı-lacivertli kulüp, yeni açıklamasında ise, 'Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi kan ter gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok' mesajını paylaştı.