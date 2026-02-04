CANLI YAYIN

Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyordu! N’Golo Kanté resmen Fenerbahçe’de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyordu! N’Golo Kanté resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için çalıştığı N’Golo Kanté’de mutlu sona ulaştı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante’nin transferini TFF’ye bildirerek lisansını çıkardı.

Fenerbahçe uzun süredir transferi için çalışmalarını sürdürdüğü N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante'nin transferini TFF'ye bildirerek lisansını çıkardı.

"VAZGEÇMEK SÖZLÜĞÜMÜZDE YOK"

Fenerbahçe'den N’Golo Kanté açıklaması (X)Fenerbahçe'den N’Golo Kanté açıklaması (X)

Sosyal medya hesabı üzerinden sabah saatlerinde, transferin çıkmaza girdiği için askıya alındığını duyuran sarı-lacivertli kulüp, yeni açıklamasında ise, 'Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi kan ter gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok' mesajını paylaştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın