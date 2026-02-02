Haberler Fenerbahçe Haberleri Kanarya Körfez'de galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU | Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe

Kanarya Körfez'de galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU | Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 09:13 Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 22:13

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Nene’nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü ve puanını 46’ya yükseltti. İşte mücadelede yaşananlar…