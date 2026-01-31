Fenerbahçe’ye taze kan! Sidiki Cherif imza için geliyor

Yönetim; Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Al-Ittihad'da oynayan N'Golo Kante ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin, Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI NETLEŞTİ

Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu transfer kapsamında Fransız kulübüne 4 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon euro satın alma opsiyonu ile performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi bulunuyor.

Ademola Lookman transferinde ise hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlanmasına rağmen, banka teminatı ve ödeme planı nedeniyle sürecin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.