CANLI | Fenerbahçe - Göztepe

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde İzmir temsilcisi Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan, Olaitan, Janderson, Juan

İLK YARI



17. dakikada Musaba'nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



18. dakikada Nene'nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis'ten de sekerek oyun alanına geri döndü.



24. dakikada Arda Okan'ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson'un sağından filelere gönderdi. 1-1



27. dakikada Musaba'nın sol taraftan ortasında Nene'nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.



36. dakikada Guendouzi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıgitti.



45+5. dakikada Olaitan'ın sağ taraftan ortasında Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yiğit Efe (Fenerbahçe), Allan Santos (Göztepe)

KANARYA ZİRVE TAKİBİNDE

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.





FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.



Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, bu maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.





EN-NESYRİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.



Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.

GÖZLER TALİSCA'DA



Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.



Ligde oynanan son üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, bu mücadelede de teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.





LİGİN EN GOLCÜSÜ, EN AZ GOL YİYENİNE KARŞI



Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.



Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.