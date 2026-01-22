Sarı Kanarya Avrupa sahnesinde! Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda?

FOTOĞRAF: AA

KANARYA'DA HEDEF 3 PUAN

Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aston Villa ile oynanacak 7. hafta mücadelesinden 3 puan almayı amaçlıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada hata yapmadan etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak.

"KAÇMAK İÇİN BİR SEBEP YOK"

UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Şu an iyi bir formdayız. Takımın içerisinde iyi bir uyum var. Aston Villa karşısında kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aston Villa'nın Premier Lig'de aldığı sonuçları gördünüz. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda ve 3'üncü sırada. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu tarz maçları oynamak bizim sabah uyanma sebebimiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kaçmak için bir sebep yok. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz.