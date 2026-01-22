Sarı Kanarya Avrupa sahnesinde! Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde kritik viraj! Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Aston Villa'yı konuk ediyor. İlk 8 sıralamasında yer almak için bu maçı kazanması gereken sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde çıkış yakalamış durumda. İngiliz ekibi ise Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında gözler, Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. İlk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir sınava çıkacak olan sarı-lacivertliler, güçlü İngiliz temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Maç Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.
Aston Villa:
KANARYA'DA HEDEF 3 PUAN
Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aston Villa ile oynanacak 7. hafta mücadelesinden 3 puan almayı amaçlıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada hata yapmadan etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak.
"KAÇMAK İÇİN BİR SEBEP YOK"
UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:
Şu an iyi bir formdayız. Takımın içerisinde iyi bir uyum var. Aston Villa karşısında kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aston Villa'nın Premier Lig'de aldığı sonuçları gördünüz. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda ve 3'üncü sırada. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu tarz maçları oynamak bizim sabah uyanma sebebimiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kaçmak için bir sebep yok. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz.
"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TAKIM"
Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Emery, "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.