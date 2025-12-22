22 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz

Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 17:53
Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan ve Adli Tıp Kurumu’nda test veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saran, mesajlarının sosyal medyada dolaşıma sokulmasına ilişkin hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Saran, söz konusu yayınlarla ilgili de gerekli hukuki işlemlerin derhal başlatılacağını ifade etti.

Sadettin Saran, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz

Saran açıklamasında şunları kaydetti:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım, defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi, açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz Sadettin Saran: Mesajların yayılmasına karşı hukuki süreç başlatıyoruz

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör