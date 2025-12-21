Fenerbahçe’ye Talisca’dan kötü haber: Zorlanma ve kanama tespit edildi

21 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2025 11:20
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

