Fenerbahçe'de Archie Brown'dan kötü haber
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 15:06
Fenerbahçe, Archie Brown'ın MR sonuçlarını açıkladı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.