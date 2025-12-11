Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun muhtemel 11’i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, kritik 24 yolunda Norveç’te sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, 6. hafta mücadelesinde SK Brann’a konuk olacak. Bergen’deki Brann Stadyumu’nda 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
Avrupa Ligi'nde geride kalan beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. İç sahada kazanan, deplasmanda ise aradığını bulamayan sarı-lacivertliler; Zagreb'e 3-1 mağlup olmuş, Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.
Benzer bir performans ortaya koyan Brann ise iç sahada etkili, deplasmanda ise zorlanan bir görüntü çizdi. Norveç ekibi Bergen'de Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 ile devirdi. Deplasmanda ise Lille'e 2-1 kaybetti; Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Brann, içeride sert bir rakip olduğunu kanıtladı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Holm, Finne.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde (Yiğit Efe), Levent, Fred, İsmail, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri.
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK, HESAP ZOR
Brann sınavı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'nun eli daraldı. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jhon Duran yok. Sakatlığını atlatamayan Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak. "Kas problemi" nedeniyle Asensio da forma giyemeyecek. Szymanski ve Edson Alvarez ise ağrıları sebebiyle kulübede oturacak.
EN-NESYRİ SAHNEYE GERİ DÖNÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Brann karşısında yeniden ilk 11'de başlayacak. Başakşehir maçına yedek başlayan yıldız forvetin, bu kez Tedesco'nun hücumdaki bir numaralı tercihi olması bekleniyor.
BERGEN'DE YAĞMURLU 90 DAKİKA
Norveç geneli karla mücadele ederken, maçın oynanacağı Bergen'de hava sıcaklığının 8–10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiye göre gün boyunca yoğun yağmur ihtimali oldukça yüksek. Zemin koşulları oyunun temposunu etkileyebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12 Aralık Cuma hutbesi yayımlandı! Cuma hutbesi konusu ne? Tam metni oku-PDF indir
- 12 Aralık Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
- Herkesin mutfağında bulunuyor: Tahta kaşıkla yemek yapmak ne kadar güvenli?
- Gençliğin anahtarı keşfedildi! Bilim yaşlanmayı yavaşlatan en lezzetli yiyeceği açıkladı
- İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2025 | İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 10 yıl vadeli 1 milyon TL için örnek ödeme planları
- Bursa elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?
- Devlet Opera ve Balesi 2025 personel alımı: Terzi, marangoz, makinist şartları neler?
- Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
- ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı
- Kalp krizi riskini yarı yarıya düşürüyor! Günde 15 dakika yapmanız yeterli
- Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor