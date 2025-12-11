CANLI - SK Brann-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, kritik 24 yolunda Norveç’te sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, 6. hafta mücadelesinde SK Brann’a konuk oluyor. Bergen’deki Brann Stadyumu’nda 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetiyor. Maçon canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, SK Brann'a evinde konuk oluyor.
Avrupa Ligi'nde geride kalan beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. İç sahada kazanan, deplasmanda ise aradığını bulamayan sarı-lacivertliler; Zagreb'e 3-1 mağlup olmuş, Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.
Benzer bir performans ortaya koyan Brann ise iç sahada etkili, deplasmanda ise zorlanan bir görüntü çizdi. Norveç ekibi Bergen'de Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 ile devirdi. Deplasmanda ise Lille'e 2-1 kaybetti; Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Brann, içeride sert bir rakip olduğunu kanıtladı.
İŞTE İLK 11'LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Mert, Talisca, İsmail, Fred, Nene, Kerem, En-Nesyri
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK, HESAP ZOR
Brann sınavı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'nun eli daraldı. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jhon Duran yok. Sakatlığını atlatamayan Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak. "Kas problemi" nedeniyle Asensio da forma giyemeyecek. Szymanski ve Edson Alvarez ise ağrıları sebebiyle kulübede oturacak.
EN-NESYRİ SAHNEYE GERİ DÖNÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Brann karşısında yeniden ilk 11'de başlayacak. Başakşehir maçına yedek başlayan yıldız forvetin, bu kez Tedesco'nun hücumdaki bir numaralı tercihi olması bekleniyor.
BERGEN'DE YAĞMURLU 90 DAKİKA
Norveç geneli karla mücadele ederken, maçın oynanacağı Bergen'de hava sıcaklığının 8–10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiye göre gün boyunca yoğun yağmur ihtimali oldukça yüksek. Zemin koşulları oyunun temposunu etkileyebilir.
