CANLI - SK Brann-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, SK Brann'a evinde konuk oluyor.

Avrupa Ligi'nde geride kalan beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. İç sahada kazanan, deplasmanda ise aradığını bulamayan sarı-lacivertliler; Zagreb'e 3-1 mağlup olmuş, Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

Benzer bir performans ortaya koyan Brann ise iç sahada etkili, deplasmanda ise zorlanan bir görüntü çizdi. Norveç ekibi Bergen'de Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 ile devirdi. Deplasmanda ise Lille'e 2-1 kaybetti; Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Brann, içeride sert bir rakip olduğunu kanıtladı.