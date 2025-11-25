Fenerbahçe Ferencvaros maçına hazır

25 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 14:17 Güncelleme: 25.11.2025 14:18
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayıp sahada ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

