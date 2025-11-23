24 Kasım 2025, Pazartesi
Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.11.2025 23:52
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamda, "Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Saran "Çok güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Onları seviyorum. Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.

