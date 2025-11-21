21 Kasım 2025, Cuma
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.11.2025 20:21 Güncelleme: 21.11.2025 20:46
ABONE OL
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceğine ilişkin karar, Galatasaray derbisinin ardından netleşecek.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco'nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

"KULÜBÜMLE SINAVIM OLACAK"

Milli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendi açımdan da martta, milli takım için sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonrası için bir sınavım olacak kulübümde. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maçtan önce konuşmasında benim için çok güzel şeyler söyledi. Ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır."

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 12 kez terleten 30 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERECEK

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen İrfan'ın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

CENK İÇİN GELİŞME YOK

Öte yandan kadro dışı olan bir başka isim Cenk Tosun için ise herhangi bir gelişme bulunmuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör