Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor

"KULÜBÜMLE SINAVIM OLACAK"

Milli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendi açımdan da martta, milli takım için sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonrası için bir sınavım olacak kulübümde. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maçtan önce konuşmasında benim için çok güzel şeyler söyledi. Ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır."