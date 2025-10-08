08 Ekim 2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de Jhon Duran takımla antrenmana katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 15:23 Güncelleme: 08.10.2025 15:24
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Uzun süredir sakat olan Jhon Duran da takımla birlikte antrenmana katıldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımlarında bulunan oyuncular yer almadı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla etti. Pas çalışmaları yapılan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

