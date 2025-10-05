Fenerbahçe Samsunspor ile yenişemedi!
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’la karşılaştı. İki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere bitti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı. İki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere bitti.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İlk yarı
18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.
24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri'nin şutunda Okan topu kurtardı.
35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Musaba'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
İkinci yarı
46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.
64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Musaba, Ntcham, Holse, Coulibaly, Marius
Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Jayden, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
İKİ EKİP DE AVRUPA'DA KAZANDI
Ligde sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
Hafta içinde Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde; Samsunspor da Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda galip ayrıldı.