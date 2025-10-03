03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.10.2025 21:05 Güncelleme: 03.10.2025 21:05
ABONE OL
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

BAŞKAN

Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör