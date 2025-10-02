Kanarya'nın hedefi 3 puan! Fenerbahçe'nin rakibi Nice | İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.45’te Chobani Stadı’nda Nice’i ağırlayacak. Mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İlk hafta Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ilk puanlarını almak istiyor. Fenerbahçe’de tek eksik ise Jhon Duran. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.
SIRP HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
KANARYA İLK PUANLARI ALMAYA ÇALIŞACAK
Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU
Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.
TEK EKSİK DURAN
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.
TALISCA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak. Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
