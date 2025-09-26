Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbol takımıyla buluştu
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve yönetici Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri’nde futbol A takımıyla buluşarak toplantı yaptı.
Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.