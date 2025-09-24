Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başladı

SZYMANSKİ SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takıma ilk katıldığı dönemde skorer bir performans ortaya koyan, daha sonra gol yollarında tutuk kalan Szymanski, bu sezon ise gol atmayı başaramamıştı. Dinamo Zagreb maçı öncesinde 7'si ilk 11'de 10 karşılaşmada görev alan Szymanski, bu sezon ilk golünü Hırvatistan temsilcisi karşısında kaydetti.

ÇAĞLAR SAĞ BEKTE, SEMEDO ORTA ALANDA OYNADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.

Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi. Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.