Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında TSİ 22.00’de deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu. Maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard yönetti. Sarı-lacivertliler maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çaldı. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlendi.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 21. ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 25. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.
Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında 2 Ekim'de Fransa'nın Nice takımıyla sahasında karşılaşacak.
SZYMANSKİ SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli takıma ilk katıldığı dönemde skorer bir performans ortaya koyan, daha sonra gol yollarında tutuk kalan Szymanski, bu sezon ise gol atmayı başaramamıştı. Dinamo Zagreb maçı öncesinde 7'si ilk 11'de 10 karşılaşmada görev alan Szymanski, bu sezon ilk golünü Hırvatistan temsilcisi karşısında kaydetti.
ÇAĞLAR SAĞ BEKTE, SEMEDO ORTA ALANDA OYNADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.
Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi. Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.
13 BİN 926 SEYİRCİ TAKİP ETTİ
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 13 bin 926 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurdu.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Orta sahada kazandığı topla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar kat eden Valincic, solda müsait durumda bulunan Hoxha'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutuna altı pasta Beljo ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 2-1
62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci iki hamlede top ugüçlükle kontrol etti.
85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın altı pasın solundan vuruşunda, top kaleye paralel auta gitti.
