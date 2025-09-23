Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki ilk rakibi Dinamo Zagreb

Fenerbahçe kritik maçta galibiyet arayacak (İHA)



KUPA 2'DE 149. MÜCADELE



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.



TALİSCA CEZALI



Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.



ZAGREB, HIRVATİSTAN LİGİ'NDE LİDER



Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.



MİHA ZAJC KADRODA YER ALIYOR



Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zajc, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Zajc, Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.



JEROME BRİSARD DÜDÜK ÇALACAK



Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ile Erwan Finjean yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e, AVAR'da ise Nicolas Rainville eşlik edecek.



UEFA KADROSU



Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:



"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."

