Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçı hakemi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Deplasmanda oynanacak olan bu mücadelenin son olarak hakemi açıklandı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.