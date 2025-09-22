22 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 11:21
Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçı hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Dinamo Zagreb'in konuğu olacak. 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşma öncesi maçın hakemi belli oldu. UEFA karşılaşmaya Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard'ı atadı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Deplasmanda oynanacak olan bu mücadelenin son olarak hakemi açıklandı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

